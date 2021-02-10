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وزير الخارجية اليمني: الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على إنهاء الحرب في اليمن.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:54 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني
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محمود محسن
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إنه عرض على الكونجرس الأمريكي الممارسات الحوثية في اليمن خاصة بحق الأطفال، والمبعوث الأمريكي الجديد لليمن لديه دراية كاملة بتحديات الملف اليمني ومقارباته ستكون واقعية.

وأضاف "بن مبارك"، خلال لقاء له ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن"، أن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على إنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة والعالم الوصول لسلام متماسك وقابل للاستدامة في اليمن.

وتابع وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية تلقن الأطفال الأفكار الجهادية والعنف والحرب والفكر الطائفي والعداء مع الآخر في الوطن.

وأشار إلى أن النسيج الاجتماعي اليمني يتهتك بسبب النزعات الطائفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي ومن وراءها إيران التي تطلق تصريحات عن السلام ويدعمون الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ.

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