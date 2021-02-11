مدير مشروع البيض المخصب: ننتج 3 ملايين بيضة.. ومشروعنا الثالث على مستوى العالم والوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا

مدير مشروع البيض الخالى من المسببات المرضية:

ننتج 3 ملايين بيضة ونسعى لإنتاج 65 مليون بيضة

مصر الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فى تصدير البيض المخصب





فى مصر الكثير من المشروعات والإنجازات التي ربما لا يسمع بها أحد ولا تحظى بما تستحق من تغطية إعلامية، ومن هذه المشاريع التى تستحق أن تحتل صدارة اهتمامات الإعلام المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية الذى يعد المشروع الأول على مستوى مصر والشرق الأوسط، والثالث عالميا من حيث التاريخ والإنشاء.





وتتجه وزارة الزراعة حاليا إلى استغلاله بشكل يعود بأكبر عائد، وينتج المشروع حاليا 3 ملايين بيضة خلال العام، وينافس أمريكا وألمانيا فى هذا المشروع.





عدسة "صدى البلد" تجولت داخل المشروع لعرض لتفاصيله من خلال لقاء خاص مع الدكتور منير الصفتى، مدير المشروع.





ما كم إنتاج المشروع من البيض؟ ومتى تم إنشاؤه؟

حجم الإنتاج 3 ملايين بيضة خلال العام وتقدر قيمتها بـ ١٨.٩ مليون دولار بما يوازي ٢٨٣.٥ مليون جنيه مصرى حسب السعر العالمي للبيضة والذي يعادل حوالي٦.٣ دولار للبيضة الواحدة، ولدينا خطتان نسعى لتنفيذهما ليصل الإنتاج إلى 65 مليون بيضة، وبهذا يكفى عدد اللقاحات التى يتم استيرادها من الخارج.





وأضاف أن هذا المشروع المصرى يعتبر الثالث على مستوى العالم والوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث البيع، وحجم الإنتاج ويسبقه الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا فقط، مضيفا أن هذا المشروع تم إنشاؤه عام ٢٠٠١.

ما مراحل إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية؟

إن العنبر فى المعمل من الداخل على درجة عالية من التعقيم، وكذلك الأفراد القائمون على العمل، حيث يتم إدخال البيض الملقح فى الحضانة الخاصة بالعنبر، ثم يتعرض للتحضين لمدة ٢١ يوما ليخرج كتكوت عمر يوم يتأهل لمدة ٥ شهور لمرحلة الإنتاج والتى تصل لشهر ثم يتم إنتاج البيضة التى يتم استخدامها فى المشروع.





وأكد أن مدخلات المشروعات تمنع استخدام مواد كيميائية أو أدوية، وكل ما هو داخل المشروع، حتى العاملون به يتعرضون لاختبارات وتعقيمات دائما لإثبات أنهم أصحاء، مع المحافظة على ارتداء ملابس معقمة للدخول إلى المشروع.

ما سعر البيض المخصب؟ وهل يتم تصديره للخارج؟

بالطبع، قبل المشروع كنا نستورد هذا النوع من البيض من أمريكا وألمانيا والذى وصل ثمنه إلى ١٢ جنيها، ولكن الآن يصل إلى ٧ دولارات وتوفره مصر بـ ١٢ جنيها فقط، مما يوفر عملة أجنبية تدخل إلى مصر لذا نستطيع استيراد اللقاحات والأمصال بسهولة بالعملة الصعبة".

كيف يتم التأكد من خلو هذا البيض من فيروس كورونا رغم انتشاره حاليا؟

الفيروسات تحتاج إلى بيئة خلوية حية حتى تستطيع التكاثر والتعبير عن نفسها، وهنا تأتى أهمية بيض SPF الذى يمكن أن يستخدم فى إنتاج لقاح مضاد لهذا الفيروس، لذا فإن كورونا ليس له مكان فى معاملنا.





وتابع: "لدينا تكنولوجيا عالية، والمادة الخام التى نصنع بها اللقاحات تقوم بصد البكتيريا ومن تقدم إلى تقدم".





ونوه إلى أنه تم ضع قواعد صيدلانية عالمية لإنتاج هذه النوعية من البيض، والمشروع المصرى يتبع القواعد الأوروبية المنظمة والتى تشترط أن يكون البيض خاليا من جميع الأمراض التى تصيب الدواجن البكتيرية منها والفيروسية، وكمثال الميكرو البكتيرى السلمونيال المسبب لمرض التيفويد ومجموعة البكتيريا القولونية، وكمثال للمسببات الفيروسية النيوكاسيل التابع لعائلة فيروسات الهربس والمعروف بـ طاعون الدجاج، كذلك فيروس الجمبورو التابع لعائلة فيروسات البيرنا والمعروف بـ إيدز الطيور، والمثال الأخير فيروس الالتهاب الشعبى والتابع لعائلة الكورونا والتى ينتمى إليها الوباء العالمى الجديد كورونا.





وأوضح أن المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية SPF هو المشروع الوحيد فى مصر وفى الشرق الأوسط، يليه المشروع الإيرانى الذى انطلق بداية هذا العام، وهو المشروع الوحيد المنوط به توفير بيض SPF للجهات التى تحتاجه والوحيد المصرح له بإنتاج وتسويق مثل هذا المنتج.





كم عدد هذا النوع من المشروعات على مستوى العالم؟

يوجد ٩ مشروعات على مستوى العالم، ولكن مصر تتميز بالاستمرارية، حيث إن هناك دولا عديدة فشلت فيها تلك المشروعات، منوها إلى أنه يتم إرسال ٤ عينات خلال العام لمعامل أمريكا وألمانيا للحصول على الشهادات العالمية حتى نستطيع تصديره بعد ذلك للخارج.





ما الفرق بين البيض المخصب وبيض المائدة العادي؟

الفرق بين البيض الخالى من المسببات المرضية وبيض المائدة، هو أن بيض المائدة به تلوث وبتعرضه إلى الغلى والتحمير يتم القضاء عليه، لكن البيضة الخالية من المسببات المرضية لا يوجد بها أى عوامل ملوثة دون التعرض للحرارة، ويتم الحكم عليها من خلال عدة اختبارات".





ما أهم استخدامات البيض الخالى من المسببات المرضية؟

هناك عدة استخدامات لذلك البيض، إذ يهتم بهذا المنتج جميع الجهات البحثية والإنتاجية التى لها علاقة بالأمصال واللقاحات أو دراسة وعزل الفيروسات، ومن أمثلة هذه الجهات معهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية، وشركة ميدل إيست لتصنيع اللقاحات بالصالحية (ميفاك)، والمعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى بالدقى، والمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، ووحدة أبحاث البحرية الأمريكية "نمرو 3" سابقا، والمركز القومى للبحوث بالقاهرة، وجميع كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، ويوجه الفائض للتصدير.





ما الدول التى يتم تصدير البيض المخصب إليها؟

نتعامل حاليا مع جهات محدودة بالمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ونطمح لاستهداف أسواق أخرى عالمية كما كان سابقا قبل جائحة إنفلونزا الدواجن عام 2006، والتى تسببت فى وضع قيود النقل الجوى المبرد وعلى صادرات مصر من المنتجات الحيوانية والداجنة، والتى شملت بشكل مجحف بيض إنتاج اللقاحات والذى يصنف كبيض SPF إلا إذا كان خاليا من جميع أمراض الدواجن البكتيرية والفيروسية بما فيها مرض إنفلونزا الدواجن".





أخيرا.. ما الطموحات لزيادة إنتاج هذا النوع من البيض فى مصر؟

يجرى حاليا إنشاء ٦ حظائر جديدة بطاقة ٦ ملايين بيضة فى العام ليصبح إجمالي الإنتاج ٩ ملايين بيضة سنويًا والتى يقدر قيمة إنتاجها المتوقع بما يوازى ٥٦.٧ مليون دولار فى العام والذى يعادل ٨٥٠.٥ مليون جنيه مصري.