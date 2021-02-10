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وزير الخارجية اليمني: الميليشيات المسلحة استولت على الدولة.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:57 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
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محمود محسن
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي ليست ضمن مخزون أسلحة الدولة التي استولوا عليها، ولكنها تأتي إليهم من إيران.

وأضاف "بن مبارك" خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن اليمن الآن تواجه مشروع يستهدف الجمهورية ووحدة البلاد واستقرارها مشيرا إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش والميليشيات المسلحة استولت على الدولة.

وتابع وزير الخارجية اليمني أن الهجوم الدامي الذي وقع على مطار عدن شهر يناير الماضي، نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صواريخ من قاعدة عسكرية في مدينة تعز.

وأشار "بن مبارك" إلى أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن الحوثيين هم من أطلقوا الصواريخ  وأسفر الهجوم على مطار عدن عن سقوط أكثر من 25 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
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