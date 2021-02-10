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حوادث

مصرع طفل وإصابة 5 آخرين وانهيار منزلين فى انفجار"أنبوبة" بسوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:57 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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انغام الجناينى
لقي طفل مصرعه وأصيب 5 أشخاص  بحروق متفرقة بالجسد، إثر إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ما أدى إلى إنهيار منزلين، بشارع صلاح سالم الغربي بجوار التأمينات الاجتماعية بمركز المنشأة جنوبي سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز أدى إلى إنهيار منزلين بشارع صلاح سالم بجوار التأمينات الاجتماعية دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل شريف أشرف أحمد ٩ أعوام، وإصابة كل من: يسري محمد السيد ٣٣ عامًا مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٩٠٪؜، ونجله محمد يسري محمد ٣ أعوام مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٢٠٪؜، وشقيقه “يوسف” ٥ أعوام مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٢٥٪؜.

وأصيبت شقيقته “حنين” ٨ أعوام بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٦٠٪؜، علا محمد محمد ١٩ عامًا مصابة بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٧٥٪؜.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، والمصابين لمستشفى أخميم المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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