برلمانية: الدولة خصصت ميزانية 40 مليار جنيه لدعم البحث العلمي

قالت النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، إن البحث العلمي بمصر شهد طفرة فريدة من نوعها في عهد الرئيس السيسي ويرجع ذلك لحرصه الدائم والمستمر علي الإرتقاء بالمستوي العلمي والتكنولوجي مثل شتي المجالات وأن التنمية لابد أن تكون شاملة ومستدامة.









وأضافت "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة خصصت ميزانية كبري لدعم البحث العالم حيث تخطت بنهاية عام 2020 ما يقرب لـ 40 مليار جنيه ولكن مع التطورات والإكتشافات العصرية يلزمنا الوضع بزيادة الإمكانيات المادية، معقبة " العلم كل يوم فيه جديد وعشان تواكبه لازم توفرله كل التجهيزات اللازمة".





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز أشكال دعم الدولة للبحث العلمي هي إصدار تشريعات متعلقة بتسجيل براءات الإختراع وحماية الملكية الفكرية، فمصر تمتلك نفس الخبرات والكفاءات الموجودة بدولة الإمارات ولكن القصة تتمحور حول الإمكانيات المادية.















