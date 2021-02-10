وزير الخارجية اليمني: ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا.. فيديو

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، نشعر باطمئنان كبير ونحن نرى مصر تسير في الاتجاه الصحيح ، مؤكد أنه نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس السيسي .





وأضاف بن مبارك خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن حجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة.





وتابع وزير الخارجية اليمني إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية، وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن.



