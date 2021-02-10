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حوادث

الدفاع المدني يسيطرعلى حريق في سيارة مواد بترولية بالوادي الجديد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:05 م
حريق سيارة
حريق سيارة
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منصور ابوالعلمين
تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تحمل اسطوانات الغاز، بواحة الخارجة.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة أنابيب بالكيلو 130 طريق الخارجة أسيوط، ولم يسفر الحريق عن مصابين أو أي خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوة الشرطة، والإطفاء والإسعاف، وبدأت رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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