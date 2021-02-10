الدفاع المدني يسيطرعلى حريق في سيارة مواد بترولية بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة ب الوادي الجديد ، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تحمل اسطوانات الغاز، بواحة الخارجة.





تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة أنابيب بالكيلو 130 طريق الخارجة أسيوط، ولم يسفر الحريق عن مصابين أو أي خسائر في الأرواح.





وانتقلت قوة الشرطة، والإطفاء والإسعاف، وبدأت رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.





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