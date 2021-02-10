أحمد موسى يحذر من كارثة على طريق المنيا القاهرة.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد على طريق المنيا القاهرة.





وقال"موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك أزمة بسبب سيارات النقل الثقيل على طريق المنيا القاهرة.





وتابع: «فيه حالة رعب علي الطريق.. فيه مواطن أرسل لنا فيديوهات تنبئ عن كارثة بسبب سيارات النقل الثقيل»، متابعا: «الطريق فيه إصلاحات وواضح إن عربات النقل عاملة مشكلة على الطريق والمنظر مرعب».





وأشار: «فيه عربية نقل في نصف الطريق، مش مدية فرصة إن حد يعدي.. نستنجد بالمسئولين يشوفوا حل للموضوع»، مؤكدا: «سيارات النقل الثقيل تسبب مشاكل عديدة على الطرق».



