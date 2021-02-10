ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يحذر من كارثة على طريق المنيا القاهرة.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:58 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
محمد القاضي
عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد على طريق المنيا القاهرة.

وقال"موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك أزمة بسبب سيارات النقل الثقيل على طريق المنيا القاهرة.

وتابع: «فيه حالة رعب علي الطريق.. فيه مواطن أرسل لنا فيديوهات تنبئ عن كارثة بسبب سيارات النقل الثقيل»، متابعا: «الطريق فيه إصلاحات وواضح إن عربات النقل عاملة مشكلة على الطريق والمنظر مرعب».

وأشار: «فيه عربية نقل في نصف الطريق، مش مدية فرصة إن حد يعدي.. نستنجد بالمسئولين يشوفوا حل للموضوع»، مؤكدا: «سيارات النقل الثقيل تسبب مشاكل عديدة على الطرق».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العبور إلى الموت .. شاب ينقذ مئات الأرواح يوميا على طريق القاهرة السويس..فيديو

يخدم نصف مليون مواطن ويربط 3 طرق رئيسية.. محور عدلي منصور يضيء الصعيد قريبا

أحمد موسى لـ المواطنين: ركزوا في فيديوهات تفقد الرئيس للمشروعات التنموية

ترشيحاتنا

قبل مباراة بالميراس.. أحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

شائعة تأجيل الدراسة.. أحمد موسى منفعلا: ذاكرتم إيه في الـ 50 يوم اللي فاتوا

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

الحكومة: زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا اليوم

حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيع المنطقة لمستثمر أجنبي

أحمد موسى يحذر من كارثة على طريق المنيا القاهرة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة من 5 سيارات هاتشباك مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه | صور

دراسة تكشف أنواع غسول الفم التي تقضي على فيروس كورونا

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر