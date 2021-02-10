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توك شو

"محلية النواب" توجه رسالة لأصحاب المحال عن ضوابط مواعيد الغلق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:06 م
السجيني
السجيني
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إبراهيم القادري
قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، ان الدولة المصرية استطاعت انهاء مشكلة انتشار العشوائيات التي عانت منها على مدى عصور.

واوضح السجيني خلال لقائه في برنامج " آخر النهار" المذاع علي قناه " النهار " ، ان هناك معايير يتم بناء اختيار المراكز التي يتم تطويرها داخل المحافظات بناء عليها، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري لافتا أن هناك من 40% الي 50 % من مباني مصر غير مخططة وعشوائية.

وتابع السجيني ،  لدينا 80 % من المحلات بدون ترخيص واصدرنا تشريعا بالتصالح لتقنين أوضاع أصحاب المحال لافتا الى أن رخصة المحلات الجديدة سيكون محددا بها مواعيد الإغلاق مع مراعاة طبيعة كل محافظة. 
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