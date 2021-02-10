"محلية النواب" توجه رسالة لأصحاب المحال عن ضوابط مواعيد الغلق

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، ان الدولة المصرية استطاعت انهاء مشكلة انتشار العشوائيات التي عانت منها على مدى عصور.





واوضح السجيني خلال لقائه في برنامج " آخر النهار" المذاع علي قناه " النهار " ، ان هناك معايير يتم بناء اختيار المراكز التي يتم تطويرها داخل المحافظات بناء عليها، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري لافتا أن هناك من 40% الي 50 % من مباني مصر غير مخططة وعشوائية.



