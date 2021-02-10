وزير الخارجية اليمني: الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش ..فيديو

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إ ن الدولة الجنوبية اليمنية عمرها السياسي استمر لمدة 23 عاما وهي فترة لها ما لها وعليها ما عليها، وحدثت بعض الممارسات الظالمة تسببت في إخراج الجنوب عن المعادلة السياسية في اليمن.





وأضاف "بن مبارك"، خلال لقاء له ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن"، أن هناك فرصة لأن نعيش في دولة واحدة على أسس فيدرالية تحقق الشراكة اليمنيين، والأصوات في الجنوب ترى أن مشروع الدولة الاتحادية القائم على أساس فيدرالي يحقق العدالة لكل اليمنيين.





وتابع وزير الخارجية اليمني أ ن الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش ، مؤكدا أن اليمن كانت تصنف من الدول التي لديها مشاكل وفشل قبل عام 2012.





وأشار إلى أن هناك ضرورة للتوافق، فالدولة لا يجب أن يتم ليّ ذراعها ويفرض عليها مشاريع، كما لا يجب أن تفرض مشاريع على المكونات.