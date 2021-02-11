طريقة عمل الفريكة مع الدجاج

تعتبر طريقة عمل الفريكة بكل بساطة حبوب القمح التي تم حصدها مبكرًا وهي خضراء، ثم تم تحميصها، وعادة ما تأخذ الحبوب الكاملة منها التي عادة ما تستخدم في العديد من الوصفات، وهو ما يجعلنا نقدم لكم طريقة عمل الفريكة في السطور التالية,





وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفريكة ، وهي احد الاطباق الخليجة المعروفة بدول الخليج، ويتم تحضير هذا الطبق الرائع مع الدجاج، وإن كنتم من عشاق الفريك فعليكم بمتابعة هذه الوصفة.





طريقة عمل الفريكة





مكونات طريقة عمل الفريكة





2 كوب من حبوب الفريك الكاملة 4 ملاعق طعام زيت نباتي قطعة من الزبدة(حسب الذوق) 1 بصلة مفرومة ناعم 1 ملعقة صغيرة من خلطة البهارات العربية 1 ملعقة صغيرة يانسون 1/2 ملعقة صغيرة كمّون 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 3 كوب من مرق الدجاج(قد تحتاجين المزيد وذلك حسب حجم حبة الفريكة ونوعها) مكسرات محمّصة للتزيين





للدجاج:





2 دجاجتين، كل منها مقطعة لأربع قطع

1 ملعقة طعام من خلطة البهارات العربية

عصير ليمونة

مطيبات كاملة: الهيل، الفلفل الاسود، كبش القرنفل وورق الغار

1 بصلة مقطعة لأربع قطع

6 سن ثوم مهروسين

1 ملعقة طعام زعتر أخضر جاف

بعض من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الذوق





طريقة عمل الفريكة :





1- نبّهر قطع الدجاج المنظفة مسبقًا بالبهارات العربيه ونتركها ليلة كاملة لتمتص النكهات جيدًا.





2- في اليوم التالي، نضع قطع الدجاج المبهرة في صينية الفرن، مع كل المكونات الأخرى، نغطيها ونضعها في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة، ثم نكشفها ونشويها حتى يصبح اللون ذهبيًا.





3- في الأثناء، نغسل الفريكة ، بعد التأكد من تنقيتها جيدًا وإزالة كل الأوساخ والحصى الموجود، ثم نصفيها ونتركها جانبًا.





4- في طنجرة متوسطة، نقلب البصل حتى يذبل.





5- نضيف الفريكة ونقلبها مع باقي البهارات لمدة دقيقتين.





6- نضع مرق الدجاج ونتركه يغلي على نار متوسطة.





7- عندما تمتص الفريكة الماء، نتذوق الفريكة للتأكد من نضجها أم أنها ما زالت بحاجة لإضافة المزيد من الماء.





8- عندما تقترب الفريكة من النضج التام، نصب الفريكة في صينية فرن ونغطيها جيدًا وندخلها في فرن محمّى مسبقًا على درجة ٢٠٠م لمدة ٤٥ دقيقة تقريبًا، مع تقليبها كل ١٥ دقيقة.



