هعرض فيديوهات.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن فصل أعضاء بحزب الوفد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد حزب الوفد لبث الشائعات وتم ضخ أموال مشبوهة.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك فيديوهات لعناصر ظهرت على قنوات معادية للدولة من قلب حزب الوفد، معقبا: «شوفت فيديوهات ناس طالعين من مقر حزب الوفد على قنوات الإخوان».





وتابع: «أنا شوفت فيديوهات وسمعت فيديوهات بيتكلموا على أمور خاصة بالحزب ومسئولين في البلد»، لافتا: «هعرض الفيديوهات بس في وقت معين».





وأكد: «أساند قرارات حزب الوفد لإنقاذ الحزب من المؤامرة»، متابعا: «مؤامرة كبيرة كانت تحاك ضد حزب الوفد.. سمعت من مسئولين كبار في حزب الوفد عن الحكاية كلها»، موضحا: «مش ممكن حد يتخيل عن الذي كان يحاك ويرتب لحزب الوفد».