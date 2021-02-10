السفير الروسي بالقاهرة: نتلقى طلبات كثيرة من مواطنينا للسماح بالسفر إلى مصر

أكد السفير الروسي، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، أن السلطات الروسية تتلقى طلبات ضخمة من المواطنين الروس للسماح لهم بالسفر إلى مصر مرة أخرى، بعد تعليق الرحلات الشارتر بين البلدين منذ سقوط الطائرة الروسية في عام 2015.









وقال بوريسينكو في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم"، إن الخبراء الروس زاروا الأسبوع الماضي مطارات شرم الشيخ والغردقة، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في المطارات، مضيفًا: " أود أن أقول أننا نقيم بشكل كبير الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الأمن في مطاراتها الدولية ولاحظنا فعلًا أن زملاءنا في مصر قاموا بأعمال كبيرة في هذا الاتجاه".









وردًا على سؤال حول إمكانية عودة الرحلات الشارتر قبل الصيف المقبل، أوضح السفير الروسي، أنه من السابق لأوانه إعطاء توقعات حول موعد عودة الطيران العارض، مشيرًا إلى أن الخبراء الذين زاروا مصر عادوا إلى روسيا ليقدموا تقييماتهم الأمنية بشأن المطارات لعدم السماح بحدوث أي حوادث أخرى مستقبلًا.









وتابع: "وبشكل عام كما نرى، فهناك تقدم كبير في اتخاذ الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية في المطارات. ونحن نتلقى طلبات كثيرة من قبل المواطنين في روسيا الذين يأملون في استئناف السفر إلى مصر".









واختتم بوريسينكو: "نأمل قريبًا بعد أن يقوم الخبراء الأمنيون بتقديم تقييماتهم، بأن يتم استئناف الرحلات الجوية بين مطارات شرم الشيخ والغردقة وباقي مطارات روسيا".