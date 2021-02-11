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توك شو

فتاة تبدع في النحت على بيض النعام وقرون الغزلان .. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:30 ص
بيض النعام
بيض النعام
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،  تقريرا عن  فتاة تدعى هدير ناصر، تخصصت في النحت على بيض النعام وقرون الغزلان .

وقالت هدير ناصر في التقرير، :" قشرة بيض النعام ليست سميكة او خفيفة واقوم بمسكها بطريقة معينة للنحت عليها، وتحتاج إلى دقة في النحت والحفر".

وأضافت هدير ناصر:"  أحب النحت والحفر على أشياء من الطبيعة مثل قشر بيض النعام وقرون الغزلان ويعتبر الأمر تحدي بالنسبة لي ".

وتابعت هدير ناصر:"  في البداية الناس لم تفهم الفكرة بشكل كبير، وفكرة النحت على بيض النعام قديمة ودعوة فرح الملك فاروق كانت مرسومة على بيض نعام ".

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