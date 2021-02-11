فتاة تبدع في النحت على بيض النعام وقرون الغزلان .. فيديو

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا عن فتاة تدعى هدير ناصر، تخصصت في النحت على بيض النعام وقرون الغزلان .





وقالت هدير ناصر في التقرير، :" قشرة بيض النعام ليست سميكة او خفيفة واقوم بمسكها بطريقة معينة للنحت عليها، وتحتاج إلى دقة في النحت والحفر".





وأضافت هدير ناصر:" أحب النحت والحفر على أشياء من الطبيعة مثل قشر بيض النعام وقرون الغزلان ويعتبر الأمر تحدي بالنسبة لي ".





وتابعت هدير ناصر:" في البداية الناس لم تفهم الفكرة بشكل كبير، وفكرة النحت على بيض النعام قديمة ودعوة فرح الملك فاروق كانت مرسومة على بيض نعام ".



