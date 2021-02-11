شارك في الدورة العامة للملكية الفكرية مجانا عبر هذا الرابط

اعلنت أكاديمية البحث العلمي، فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر – لعام 2021 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط التالي https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG21S1





وتبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس و حتى 25 إبريل 2021،ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml .





اقرأ أيضًا :









بينما تقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.