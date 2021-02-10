غدًا.. انعقاد المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية





ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية مدراء إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.





وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، إضافة إلى تصور لبطاقة هوية نموذجية.





كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية، وآرائها بشأن جدوى وضع مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية في ظل وجود المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.





وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.