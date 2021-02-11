تأييد برلماني لمقترح إنشاء هيئة رقابية على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية .. ونواب: ضرورة وضع عقوبات للمصانع المخالفة .. والدولة تسعى لتوفير مناخ بيئي صحي

نائبة بـ الشيوخ تطالب بتشديد الرقابة علي تصنيع وتداول المواد البلاستيكية

صحة البرلمان تطالب بإحلال بدائل جديدة للأكياس البلاستيكية

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة علي مصانع تدوير المخلفات





تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية، ويأتي ذلك في ظل إتجاه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق وإستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة.

ولاقي هذا المقترح قبولا من نواب البرلمان والشيوخ حيث أوضحوا كم الجهود المبذولة في تحسين المنظومة البيئية بما يهدف إلي الحد من الأضرار لصحية الناتجة عن تدوير المخلفات عامة والمواد البلاستيكية تحديدا.





في البداية قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن تصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الأستخدام الأحادي يجب أن يكون عليه رقابة مشددة وذلك لضبط سلوكيات المصانع والأفراد بشكل عام بإتباع الأساليب الصحية في التخلص منها بما لا يضرالبيئة وصحة المواطنين.

وأيدت "النقاش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مقترح برلماني بشأن إنشاء هيئة للرقابة علي تصنيع وتداول المواد البلاستيكية بشكل عام وذلك بالتزامن مع إستحداث إستراتيجيات وزارة البيئة وجهودها في تحسين جودة البيئة من أجل توفير مناخ صحي ملائم للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة بذلت جهود واسعة في الأهتمام بالمنظومة بالبيئية وذلك بهدف الإدارة الصحيحة للمخلفات وطرق تدويرها وذلك بإستغلال ما يمكن الإستفاده منه بما يتحقق مع أهداف التنمية الشاملة.

ومن جانبها قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المواد البلاستيكية يستخدمها الأفراد بشكل أساسي في حياته دون أن يعلم مدي خطورتها علي الصحة الجسدية والأمراض الضارة الناتجة عنها كالإصابة بالسرطان، فضلا عن كونها مواد غير قابلة للتحلل.

طالبت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بفرض عقوبة علي المصانع التي لا تلتزم بخطة الدولة في تحسين منظومة البيئة ولا سيما من يتاجرون بصناعة وتداول الأكياس البلاستيكية، وذلك تماشيا مع الإتجاه العالمي بإستخدام بدائل صديقة للبيئة .

ولفتت عضو مجلس النواب، عن ضرورة وضع بدائل للأكياس البلاستيكية بحيث يمكن أن تكون من الورقيات أو الأقمشة أو مواد قابلة التحلل وذلك لأن البلاستيكات من المواد التي يتم التخلص منها بواسطة الحرق ومن ثم تنتشر السحابة السوداء مما يسبب تلوث هوائي وانبعاثات أدخنة ضارة بالجهاز التنفسي.

و أيدت النائبة، المقترح البرلماني بشأن إنشاء هيئة رقابية من شأنها الإشراف والمتابعة الدورية لآليات تصنيع وتداول المواد البلاستيكية مما يفرز نوع من الإنضباط والحوكمة في تنفيذ قرارات الدولة.

وتابعت النائبة، يكمن دور وسائل الإعلام في هذا الشأن في نشر التوعية والإرشاد للمواطنين ومدهم بالمعلومات اللازمة عن أخطار الأستخدام المستمر للـ "البلاستيكات" وخاصة في أمور الطعام،إضافة إلي توضيح أهداف الحكومة بكافة القرارات والنظم المستحدثة بالمنظومة البيئية ورفع كفاءتها .

وفي هذا الصدد قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن آلية تدوير المخلفات بشكل عام سواء كانت صلبة أو معدنية أو بلاستيكية أمر في غاية الصعوبة ويتطلب تضافر الجهود من أجل وضع آليات فعالة من شأنها دعم الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

أضافت " عبد الناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل توجد هيئة رقابية تختص بالإشراف ومتابعة عمليات تدوير المخلفات وتتبع وزارة الصناعة، وإذا إضطررنا إلي إنشاء هيئة رقابية علي تداول المواد البلاستيكية لابد أن تقدم إضافة جديدة للمنظومة البيئية، لافتة إلي أن الأمر كله يكمن في تفعيل الدور الرقابي ليس أكثر علي مصانع تدوير المخلفات.

وناشدت عضو مجلس النواب، بضرورة وضع إستراتيجية فعالة لتدوير المخلفات غير قابلة التحلل الذي تعد عائقا وخطرا كبيرا علي البشرية في طرق التخلص منها، لافتة إلي إن الدولة تولي إهتماما كبيرا بتحسن البيئة وجودة الحياة المعيشية للمواطنين وعلي رأسها الصحة.





وقالت سلامة، إن الأكياس البلاستيكية تتسبب بشكل كبير في خطورة على البيئة حيث تتسبب في أضرار جسيمة على صحة الإنسان؛ نتيجة لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، ليس فقط ذلك وإنما يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.

واقترحت البرلمانية إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول واستخدام وتسويق واستيراد وتصدير المواد البلاستيكية ويطلق عليها ( الهيئة العامة للرقابة على المصنوعات البلاستيكية ) .