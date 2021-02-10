وزير الخارجية اليمني: لا أنتمي لتنظيم الإخوان والحكومة الجديدة تسعى للإصلاح ..فيديو

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إ ن تشكيل الحكومة الجديدة؛ هو مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية.





وأضاف بن مبارك، خلال لقاء له ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن" ، أن الحكومة الجديدة تعمل على أن تكون عدن عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين، وتسعى لتحقيق إصلاحات في كثير من الملفات والتحديات التي تنتظرها.





وتابع وزير الخارجية اليمني أنه يرفض اتهامه بالانتماء لتنظيم الإخوان، وقال إنه ليس إخوانيا على الإطلاق، وهذه تهمة أبعد ما تكون عنه.





وأشار إلى أن شكره لتركيا عقب توليه المهمة، يأتي في إطار السياق العام فبعدما توليت المهمة رسميًا تلقيت اتصالا من تركيا لتهنئتي على تولي المهمة.