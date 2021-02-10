مجلس الوزراء يكشف طرق تطوير عزبة الهجان وفقا للتوجيهات السياسية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفيديوهات المنتشرة من عزبة الهجان بعد زيارة الرئيس السيسي، أوضحت أن هناك تكتلا عمرانيا غير مخطط ويصعب التعامل معه بشكل كبير، لا يمكن نقل هذه الكتلة السكانية، منوها بأن هذا الأمر سيكون مكلفا للغاية.





واسترسل "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، التدخلات ستكون عبارة عن محاولة فتح محاور مرورية كبيرة وطرق بعرض وطول هذه المنطقة من أجل تخلل التكدس السكاني وإمكانية التعامل في حالة وجود أي مشاكل أو مصائب.





وأكد "ستكون هناك تدخلات خدمية أيضا من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى جودة الحياة بهذه المنطقة عن طريق رفع مستوى المعيشة، فالدولة تحرص خلال السنوات الماضية على توسيع المجتمعات العمرانية".





واستطرد "بالمقارنة بالسنوات الماضية ، مصر استطاعت أن تنشئ ما يقارب من 23 تجمعا ومدينة جديدة"، منوها بأن خلال الـ 6 سنوات الماضية استطاعت القيادة السياسية إنشاء 30 مدينة وتجمعًا.