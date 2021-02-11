ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 7 أطنان مقطعات دواجن فاسدة بالجيزة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط (7,4 طن "مقطعات دواجن " بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الحصة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 23 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالجيزة

ضبط ٢ طن لحوم فاسدة بالمنوفية

ضبط 19 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

ضبط 2 طن لحوم مجمدة فاسدة فى حملة تموينية بالجيزة

ترشيحاتنا

عايزين يخربوا البلد.. تعليق صادم من أحمد موسى عن طلب تأجيل الامتحانات| فيديو

5 ملايين جرعة.. الحكومة تزف خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا

طريقة لزيادة دعم أفراد بطاقة التموين 5 أفراد فأكثر

القرار النهائي الأحد.. نادر سعد: ما ينشر على لسان مجلس الوزراء عن الدراسة ليس صحيحا

تحقيقات مقتل حمادة الفقير: مضاهاة المقذوف في رأسه بالأسلحة المضبوطة.. والتحري عن متهمين آخرين

بعد الوباء.. 5 صراعات كبرى في العالم قد تتحول إلى حروب في 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة حرارة 41 تحت الصفر .. البرودة القارسة تنهي حياة مسنة كندية أمام بيتها

أبيض x أبيض .. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة شتوية .. شاهد

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش