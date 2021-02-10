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توك شو

ممكن أقدم بلاغ.. رد فعل رامي رضوان بعد التطاول عليه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:20 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
قال الإعلامي رامي رضوان، إنه تحدث عن السيناريوهات المتوقعة للعام الدراسي الثاني وطرق عقد الامتحانات في حلقة الأمس.

وأضاف رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "صفحة على السوشيال ميديا ذكرت بأنني أطالب بعودة الدراسة  وإلغاء الدراسة اونلاين".

وتابع رامي رضوان "وجدت كمّا كبيرا من السباب والتطاول وقلة الأدب وهناك سبيل ممكن أتبعه وهو التقدم ببلاغ سب وقذف في كل من تطاول والسبيل الآخر هو إرسال صور من التعليقات المتطاولة لوزارة التربية والتعليم".

وأكد رامي رضوان "هناك كم هائل من الهاشتاجات على السوشيال ميديا لرفض فكرة الامتحانات وانتظام الفصل الدراسي الثاني".

واستطرد رامي رضوان "اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش ومن يتعلم يتعلم لنفسه وليس للدولة، وغريبة إننا نكون خايفين على مصلحة الطلاب أكثر من أولياء الأمور، وسؤال يطرح نفسه هل النوادي والمولات خالية من الشباب والأسر".

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