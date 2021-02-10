مرشدة سياحية تعلن مفاجأة: أي مبنى مختلف ومميز وفريد قد يكون أثرًا

أكدت مي سعيد، الكاتبة والباحثة والمرشدة السياحية، أن هناك حالة من الاهتمام بقيمة الأثر والمحيط البصري الخاص به، مشيرة إلى أن أزمة كنيسة البازيليك عكست الاهتمام بالمحيط البصري للأثر، والتعامل مع أي آثر على أنه كنز ويجب الحفاظ عليه.





وأضافت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الآثر هو كل أثر له طابع خاص جميل، موضحة أن النص الدستوري يوضح أن الآثر هو من تجاوز الـ100 سنة، وأن أي مبنى مختلف ومميز وفريد من الممكن أن يكون أثرا، وهناك مشكلة ثقافية تتعلق بفكرة إدراج البيوت لتكون أثرا.



