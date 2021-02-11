ترك الطب ورفض التجنيس.. باسم أمين ضمن قائمة أفضل 50 لاعب شطرنج في العالم

كشف الدكتور باسم أمين، لاعب شطرنج وطبيب ، وواحد ضمن قائمة أفضل 50 لاعب شطرنج في العالم، تفاصيل ذهابه للعبة الشطرنج بعد أن ترك كلية الطب، والإنجازات التي حققها في هذه اللعبة.





وقال أمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، إنه ترك كلية الطب بهدف التفرغ للعبة الشطرنج، مضيفا أنه قرر هذا الأمر بعد أن تخرج من كلية الطب وتأدية الخدمة العسكرية.





وتابع أنه حصل على بطولات في لعبة الشطرنج في سن صغير يقرب من 6 سنوات، وتحول بعد التخرج من الجامعة الى لعبة الشطرنج.





وكشف عن انجازاته وترتيبه 40 على العالم، وهذا أعلى تصنيف في تاريخ مصر والعرب وإفريقيا، وانه رفض التجنيس.