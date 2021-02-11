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حوادث

حبس محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الإنترنت

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس محاسب، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإعلانه استعداده  لممارسة أعمال الفجور عبر الانترنت بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابساتها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط محاسب أعلن استعداده عبر الإنترنت لممارسة أعمال الفجور.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" شخص يبدي من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد المذكور وضبطه حال تواجده بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه محاسب، مقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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