دراسة جديدة تؤكد إصابة بعض متعافي كورونا بـ السكّر.. تفاصيل

قال الدكتور رامي سلامة استشاري السكري والغدد الصماء، إن مرض السكر و فيروس كورونا يرتبطان البعض وبعض الدراسات تشير إلى أنه مرضى السكر المصابين بفيروس كورونا يتعرضون إلى مضاعفات بشكل أكبر ". ببعضهماأنهإلىأكبر





وأضاف رامي سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يجب ضبط معدل السكر لدى المصاب به".





وتابع رامي سلامة:" دراسات جديدة تشير إلى احتمالية حدوث مضاعفات على المدى الطويل بعد التعافي من كورونا ومنها فقدان حاسة الشم والتذوق لفترات طويلة ، وزيادة معدل السكر بالدم وإصابة المتعافين بمرض السكري".





وأكمل رامي سلامة:" دراسة واحدة اعلنت هذا الأمر ولكننا ننتظر دراسات أخرى تؤكد فكرة إصابة بعض المتعافين من كورونا بمرض السكري".



