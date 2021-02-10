ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دراسة جديدة تؤكد إصابة بعض متعافي كورونا بـ السكّر.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:24 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
 قال الدكتور  رامي سلامة استشاري السكري والغدد الصماء، إن مرض السكر وفيروس كورونا يرتبطان ببعضهما البعض وبعض الدراسات  تشير إلى أنه مرضى السكر المصابين بفيروس كورونا يتعرضون إلى مضاعفات بشكل أكبر ".

وأضاف رامي سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  يجب ضبط معدل السكر لدى المصاب به".

وتابع رامي سلامة:"  دراسات جديدة تشير إلى احتمالية حدوث مضاعفات على المدى الطويل بعد التعافي من كورونا ومنها فقدان حاسة الشم والتذوق لفترات طويلة ، وزيادة معدل السكر بالدم وإصابة المتعافين بمرض السكري".

وأكمل رامي سلامة:"  دراسة واحدة اعلنت هذا الأمر ولكننا ننتظر دراسات أخرى تؤكد  فكرة إصابة بعض المتعافين من كورونا بمرض السكري".

ولفت رامي سلامة:"  عندما يصيب  كورونا الجسم يصيب الجهاز التنفسي وقد يصيب أنسجة واعضاء اخرى في الجسم ومن ضمنها البنكرياس وهو العضو المسؤول عن إفراز الأنسولين المسؤول على ضبط معدل السكر بالدم ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تناول 3 وجبات مؤشر للإصابة بمرض السكري

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم

د. إنجي إبراهيم تكتب: مرضى السكر وكورونا

6 حيل من مطبخك لمحاربة ارتفاع السكر فى الدم

أحدهم خطير يجب الانتباه إليه .. حسام موافي يحذر من أعراض مرض السكر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الصحة الكويتية بشأن لقاح كورونا

مناخيري ممكن تقع.. ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعاني من نفس مرض حورية فرغلي..شاهد

الحكومة تعلن موعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

هعرض فيديوهات.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن فصل أعضاء بحزب الوفد

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟

الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام