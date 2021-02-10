هل تعتذر الجزيرة عن فبركة خبر نشأت الديهى؟ تفاصيل

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، إن هناك خبرا يمس أطرافا إعلامية إقليمية كانت تتباهي بمهنيتها ومصداقيتها، وكان الإعلامي نشأت الديهي موضوع ومضمون الخبر، والخبر كان أشبه بمحك كاشف للمصداقية والمهنية التي يتشدق بها البعض.





وأضاف عمرو عبد الحميد: الأزمة بدأها الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، حيث قام بنشر صور الإعلامي نشأت الديهي التي تم التقاطها عام 2016 أثناء فعاليات المؤتمر السابع لحركة فتح بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه الصور كانت موجودة منذ فترة طويلة على صفحته بموقع "فيسبوك".





وأوضح أن الصياغة الاحترافية للخبر الملفق تغري أي شخص لأخذه تريند، وهذا حدث بالفعل، وأن الخبر الملفق أغرى قناة الجزيرة التي قامت بنشر الخبر على موقعها الرسمي والهدف اتهام نشأت الديهي بالتطبيع، ولكن سرعان ما تم حذف الخبر دون تقديم أي اعتذار.





ووجه عمرو عبد الحميد، رسالة واضحة لكل من يدعي التزام المهنية والمصداقية: أين أنتم الآن مما تدعون، وكنت أتمنى ان تقدم الجزيرة اعتذارا.





وتابع: الأغرب كان التطبيع الكامل من قبل اعلام الإخوان مع الجانب الإسرائيلي الذي منه تطبيع ظاهر ومنه تطبيع خفي، معقبا: العاملين في قناة مكملين تحكمهم مقولة "المصالح بتتصالح".



