متهالكة مع مرور الزمن .. وزارة الصحة تستهدف تطوير المراكز والوحدات داخل القرى

قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة العمل على مبادرة تطوير قرى الريف المصري، بدأت وزارة الصحة في التوجة إلى القرى ورؤية الأمور من أرض الواقع.



وتابع: كان هناك جولة لوزيرة الصحة تفقدت خلالها عددا من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الجيزة، منوها إلى أن كل مركز ووحدة صحية يخدم من 30 إلى 40 ألف مواطن، مشددا على أن هذه المراكز تقدم الخدمات الأولية والبسيطة.



وأكمل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: وزارة الصحة تستهدف رفع كفاءة تلك المراكز والوحدات داخل القرى إضافة إلى تطوير المستشفيات المركزية أيضا داخل تلك المحافظات والقرى.



وأضاف، القرى المستهدفة هي القرى الأكثر فقرا، وعليه فأن المراكز والوحدات الصحية متهالكة مع مرور الزمن وتقدم خدمات بسيطة للغاية، معقبا: بعض تلك المراكز يحتاج إلى إعادة تطوير وتأهيل كامل.



