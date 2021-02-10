وزير الخارجية اليمني: ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا.. لا أنتمي لتنظيم الإخوان والحكومة الجديدة تسعى للإصلاح.. والحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب

وزير الخارجية اليمني:

ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا

لا أنتمي لتنظيم الإخوان والحكومة الجديدة تسعى للإصلاح

الإدارة الأمريكية الجديدة ستلغي تصنيف الحوثيين جماعة الإرهابية

الحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب

لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب.

الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على إنهاء الحرب في اليمن

الميليشيات المسلحة استولت على الدولة

الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش









حل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ضيفا على برنامج رأي عام عبر فضائية تن وأكد أن حجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة.









كما أكد إ ن تشكيل الحكومة الجديدة؛ هو مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية وأكد أن الحوثيين نقضوا كل العهود. مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب.









ونكشف بالتفاصيل ما صرح به وزير الخارجية اليمني ..









قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، نشعر باطمئنان كبير ونحن نرى مصر تسير في الاتجاه الصحيح ، مؤكد أنه نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس السيسي .



وأضاف بن مبارك خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن حجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة.

وتابع وزير الخارجية اليمني إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية، وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن.

وأشار بن مبارك إلى أن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وعلاقاتنا مع القاهرة متنامية، مؤكدا أن "من مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل.

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إ ن تشكيل الحكومة الجديدة؛ هو مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية.

وأضاف بن مبارك، ، أن الحكومة الجديدة تعمل على أن تكون عدن عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين، وتسعى لتحقيق إصلاحات في كثير من الملفات والتحديات التي تنتظرها.

وتابع وزير الخارجية اليمني أنه يرفض اتهامه بالانتماء لتنظيم الإخوان، وقال إنه ليس إخوانيا على الإطلاق، وهذه تهمة أبعد ما تكون عني.

وأشار بن مبارك إلى أن شكره لتركيا عقب توليه المهمة، يأتي في إطار السياق العام فبعدما توليت المهمة رسميًا تلقيت اتصالا من تركيا لتهنئتي على تولي المهمة.



قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إ ن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها ستلغي تصنيف الحوثيين كجماعة الإرهابية حتى لا تكون هناك تأثيرات على الوضع الإنساني.





وأضاف بن مبارك الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت قضية اليمن ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن رسائل الإدارة الأمريكية الجديدة ستقرأ بشكل خاطئ من جانب الحوثيين والإيرانيين وسيزيدان معاناة اليمن.





وتابع وزير الخارجية اليمني إن التصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية لم يكن متعلقا باليمن ولكن كان يحقق أهدافًا معينة لإدارة ترامب السابقة.





وأشار بن مبارك إلى أن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يشكل ورقة ضغط سياسي بيد المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي، لافتا إلى أنه يأمل في استخدام قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بما يحقق مصلحة الشعب اليمني.



