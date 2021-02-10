وزير الخارجية اليمني: ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا.. لا أنتمي لتنظيم الإخوان والحكومة الجديدة تسعى للإصلاح.. والحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب

وزير الخارجية اليمني:
ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا
لا أنتمي لتنظيم الإخوان والحكومة الجديدة تسعى للإصلاح
الإدارة الأمريكية الجديدة ستلغي تصنيف الحوثيين جماعة الإرهابية
الحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب
لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب.
الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على إنهاء الحرب في اليمن
الميليشيات المسلحة استولت على الدولة
الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش
حل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ضيفا على برنامج رأي عام عبر فضائية تن وأكد أن حجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة.
كما أكد إن تشكيل الحكومة الجديدة؛ هو مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية وأكد أن الحوثيين نقضوا كل العهود. مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب.
ونكشف بالتفاصيل ما صرح به وزير الخارجية اليمني ..
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، نشعر باطمئنان كبير ونحن نرى مصر تسير في الاتجاه الصحيح ، مؤكد أنه نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس السيسي .
وأضاف بن مبارك خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن حجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة.
وتابع وزير الخارجية اليمني إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية، وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن.
وأشار بن مبارك إلى أن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وعلاقاتنا مع القاهرة متنامية، مؤكدا أن "من مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل.
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن تشكيل الحكومة الجديدة؛ هو مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية.
وأضاف بن مبارك،، أن الحكومة الجديدة تعمل على أن تكون عدن عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين، وتسعى لتحقيق إصلاحات في كثير من الملفات والتحديات التي تنتظرها.
وتابع وزير الخارجية اليمني أنه يرفض اتهامه بالانتماء لتنظيم الإخوان، وقال إنه ليس إخوانيا على الإطلاق، وهذه تهمة أبعد ما تكون عني.
وأشار بن مبارك إلى أن شكره لتركيا عقب توليه المهمة، يأتي في إطار السياق العام فبعدما توليت المهمة رسميًا تلقيت اتصالا من تركيا لتهنئتي على تولي المهمة.
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها ستلغي تصنيف الحوثيين كجماعة الإرهابية حتى لا تكون هناك تأثيرات على الوضع الإنساني.
وأضاف بن مبارك الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت قضية اليمن ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن رسائل الإدارة الأمريكية الجديدة ستقرأ بشكل خاطئ من جانب الحوثيين والإيرانيين وسيزيدان معاناة اليمن.
وتابع وزير الخارجية اليمني إن التصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية لم يكن متعلقا باليمن ولكن كان يحقق أهدافًا معينة لإدارة ترامب السابقة.
وأشار بن مبارك إلى أن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يشكل ورقة ضغط سياسي بيد المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي، لافتا إلى أنه يأمل في استخدام قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بما يحقق مصلحة الشعب اليمني.
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إننا قدمنا الكثير خلال محادثات السلام، ولكن الحوثيين نقضوا كل العهود. مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب.
وطالب بن مبارك باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شئونها وأن تركز على قضاياها الداخلية.
وتابع وزير الخارجية اليمني أنه كانت هناك سفن إيرانية كانت تصل اليمن محملة بالسلاح لدعم الحوثيين .
وأشار بن مبارك إلى أنه تم توجيه الدعوة لمليشيات الحوثي الإرهابية عام 2012 للمشاركة في صياغة مستقبل اليمن ، ولكن الحوثيين انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني بتشجيع إيراني واضح.
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن 42% من المواطنين اليمنيين موجودون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والبقية تحت سيطرة الحوثيين.
وأضاف بن مبارك أنهم يدعمون السلام ويرغبون في إنهاء الحرب، مشيرا إلى اننا لا نريد الحرب ونريد يمنا ديموقراطيا يتسع لجميع اليمنيين.
وتابع وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية لا تفعل هذا، وسبق أن شنت هجوما عنيفا على مأرب ولم تراع البعد الإنساني.
وأشار بن مبارك إلى أنه لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة" مؤكدا أن هناك 4 ملايين يمني من النازحين من الحرب بسبب الميليشيات الحوثية.
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إنه عرض على الكونجرس الأمريكي الممارسات الحوثية في اليمن خاصة بحق الأطفال، والمبعوث الأمريكي الجديد لليمن لديه دراية كاملة بتحديات الملف اليمني ومقارباته ستكون واقعية.
وأضاف "بن مبارك، أن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على إنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة والعالم الوصول لسلام متماسك وقابل للاستدامة في اليمن.
وتابع وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية تلقن الأطفال الأفكار الجهادية والعنف والحرب والفكر الطائفي والعداء مع الآخر في الوطن.
وأشار إلى أن النسيج الاجتماعي اليمني يتهتك بسبب النزعات الطائفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي ومن وراءها إيران التي تطلق تصريحات عن السلام ويدعمون الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ.
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي ليست ضمن مخزون أسلحة الدولة التي استولوا عليها، ولكنها تأتي إليهم من إيران.
وأضاف "بن مبارك" أن اليمن الآن تواجه مشروع يستهدف الجمهورية ووحدة البلاد واستقرارها مشيرا إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش والميليشيات المسلحة استولت على الدولة.
وتابع وزير الخارجية اليمني أن الهجوم الدامي الذي وقع على مطار عدن شهر يناير الماضي، نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صواريخ من قاعدة عسكرية في مدينة تعز.
وأشار "بن مبارك" إلى أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن الحوثيين هم من أطلقوا الصواريخ وأسفر الهجوم على مطار عدن عن سقوط أكثر من 25 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن الدولة الجنوبية اليمنية عمرها السياسي استمر لمدة 23 عاما وهي فترة لها ما لها وعليها ما عليها، وحدثت بعض الممارسات الظالمة تسببت في إخراج الجنوب عن المعادلة السياسية في اليمن.
وأضاف "بن مبارك"، ، أن هناك فرصة لأن نعيش في دولة واحدة على أسس فيدرالية تحقق الشراكة اليمنيين، والأصوات في الجنوب ترى أن مشروع الدولة الاتحادية القائم على أساس فيدرالي يحقق العدالة لكل اليمنيين.
وتابع وزير الخارجية اليمني أن الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش، مؤكدا أن اليمن كانت تصنف من الدول التي لديها مشاكل وفشل قبل عام 2012.
وأشار إلى أن هناك ضرورة للتوافق، فالدولة لا يجب أن يتم ليّ ذراعها ويفرض عليها مشاريع، كما لا يجب أن تفرض مشاريع على المكونات.