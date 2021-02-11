ضربته أزمة مالية .. حبس تاجر عرض رضيعه للبيع عبر فيس بوك

أمرت جهات التحقيق، بحبس تاجر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعرض رضيعة للبيع عبر الإنترنت لمروره بأزمة مالية.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابساتها.





وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى القبض على تاجر يعرض رضيعة للبيع عبر الإنترنت لمروره بأزمة مالية .





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحمل إسم شخص يُعلن من خلالها عن استعداده التصرف بالبيع فى نجله وهو طفل رضيع مقابل مبلغ مالى.





علي الفور تم تحديد وضبط صاحب الصفحة وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بمنطقة مصر القديمة، وتبين أنه صاحب محل أخشاب ، مقيم بمحافظة الجيزة.





وأقر بقيامه بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى ، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية .



