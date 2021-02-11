بسبب قصيدة نزار قباني المسروقة.. نقاش حاد بين الشاعر أحمد سويلم وعضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب

قال الشاعر أحمد سويلم، عضو اتحاد الكتاب، إن أي شخص الآن يستطيع أن ينشر لنفسه إصداراته الأدبية.





وأضاف الشاعر أحمد سويلم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن لجنة القيد أحالت أعمال الشاعر مصطفى أبو زيد لأحد الشعراء لمراجعة الديوان وإعطاءه الموافقة على أعماله، وتمت الموافقة على العضوية، وبالتالي وافقت اللجنة وحصل الشاعر المذكور على كارنيه النقابة.





وأكد أنه فوجئ بتحويله للجنة تأديبية، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي تحقيق معه حتى الآن، وأن السبب في ذلك هو كشفه للخطأ الذي حدث من قبل الاتحاد، قائلا: "من حقنا انتقاد النقابة التي ننتمي إليها، ولكن رئيس الاتحاد الحالي اعتبر هذه الانتقادات إهانة شخصية له، والأغلبية على ولاء شديد لرئيس الاتحاد.





فيما قال سيد حسن، عضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب، إن الذين يعملون في العمل العام والنقابي بصفة خاصة هم متطوعون من أجل دفع الحياة الثقافية للأمام، وليس هناك أي مكاسب مادية ولا معنوية، لكن هناك جهد كبير يبذل ، ولا يمكن أن يكون المقابل ما نراه الآن.





وأكد أنه يحترم جميع أعضاء الجمعية العمومية وفي مقدمتهم الشاعر أحمد سويلم، لكن ما تم هو أن الأستاذ أحمد سويلم و7 أخرون من الاعضاء كانوا قد حولوا إلى لجنة تحقيق منذ أكثر من 3 أشهر ، وأرسلت إليهم دعوات للتحقيق، ولم يحضروا، بتهم مختلفة من بينها نشر ميزانيات مزورة على صفحات الأهرام ومجلة صباح الخير، وأمور أخرى من هذا القبيل ليس له علاقة على الإطلاق بما نحن بصدده الآن، ورئيس الاتحاد عندما استدعاهم لمرتين ولم يحضروا أتبع الإجراء المتبع بإحالتهم للجنة التأديب.





وأضاف أن السرقة الأدبية موضوع مختلق من ألفه إلى الياء، لافتًا إلى أن الديوان المشار إليه لم يكن بين الدواوين الثلاثة التي قدمت إلى لجنة القيد، كما قال الشاعر أحمد سويلم لأعضاء الاتحاد: "إذا كان لديهم ذرة من الشرف عليهم أن يستقيلوا، وهل أي شخص أن يقال على اتحاد كتاب مصر اتحاد المراحيض، وهؤلاء الحرامية الذين يسرقون مالا هل هذا هو لفت انتباه المجلس إلى أنه تمت مخالفة ثم العضو الذي أشير إليه استدعي للتحقيق لأنه لا يمكن السكوت على سرقة أو انتحال".





ورد الشاعر أحمد سويلم على اتهام عضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب، قائلا: إنه لم يصله أي خطاب للتحقيق، وأن أي شخص يتقدم للاتحاد يكون بجميع أعماله، لافتًا إلى أن المشكلة هي أن الشخص سارق عدد من القصائد من شعراء أخرين.





ونفى وصف اتحاد الكتاب بأي شيء خارج، مطالبا بإثبات ذلك، وأنه فقط انتقد ما قامت به لجنة القيد التي لا تدقق في الأعمال التي تقدم إليها، ولابد أن تحيل الى فاحص متخصص يعلم تماما مدى مصداقية المحتوى الذي أمامه.