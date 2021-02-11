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فن

من العشم لـ عمرو دياب تقترب من 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:58 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم

حققت أغنية من العشم للنجم عمرو دياب 3 ملايين و 700 الف مشاهدة بعد مرور اسبوعين على طرحها بقناته بموقع يوتيوب. 

الاغنية من كلمات تركي آل شيخ والحان تامر عاشور وتوزيع نادر حمدي. 

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي:


1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).


2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

 

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).


4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).


5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).


6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).


7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).


8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).


10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).


11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

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