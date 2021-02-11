حبس عامل لاتهامه بقتل شقيقه المريض النفسي في السلام

أمرت جهات التحقيق، بحبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه المريض النفسي لقيامه بالتعدى على والديه بشكل دائم بالسلام شرق القاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابساتها.





بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من مستشفي السلام بوصول عاطل " ٢٦ سنة " متوفي ، ومقيم مساكن العبد الجديد ، وبه إصابات وجروح طعنية متفرقة بالجسد ، وحضر رفقة والده يعمل صاحب ورشة الوميتال ومقيم ذات العنوان بمساكن العبد .

بالانتقال والفحص تبين ان المتوفي مريض نفسي دائم التعدي على والديه وتبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه الأصغر عامل " ٢٣ سنة " ، ومقيم ذات العنوان بسبب تعديه على والديه تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها بالتعدي بسكين على المتوفى محدثا إصابته التي أودت بحياته أمكن ضبط المتهم .

واعترف المتهم خلال التحقيق معه أمام ممثل النيابة العامة بارتكابه الجريمة ، وأرشد عن السلاح المستخدم.



