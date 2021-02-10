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سيارات

حاسة الشم القوية تكشف الكثير من أعطال السيارات.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:45 م
حاسة الشم القوية
حاسة الشم القوية تكشف الكثير من أعطال السيارات
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صبري طلبه

يذهب الكثير من قائدي السيارات إلى المراكز المتخصصة في الكشف عن الأعطال، أو لصيانة السيارة بشكل دوري، و لكن إذا كنت من أصحاب حاسة الشم القوية فأنت تمتلك القدرة على اكتشاف الكثير من الأمور الفنية حول سيارتك، بالطبع لا تعتمد عليها فقط، بل هي قدرة مميزة ربما تمنحك أفضلية تشخيص العطل الفني.

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري كيفية اكتشاف اعطال سيارتك عن طريق حاسة الشم.

 

1- رائحة الاحتراق

في حالة شم رائحة تشبه "الشياط" أو الزيت المحترق فلابد أن تتوقف بالسيارة على الفور، و أن تأخذ حذرك جيدًا قبل أن تقوم بفتح غطاء المحرك "كبوت" السيارة، فمن الممكن أن تكون هذه الرائحة ناتجة عن تلف بمنظومة زيت المحرك و دليل على خلل في طبيعة عمله، و ربما تشير أيضًا إلى تلف مروحة التبريد، و نتج عنها مشكلة بمنظومة التبريد.

 

2- رائحة تيل الفرامل

من الممكن أن تلاحظ رائحة احتراق من نوع آخر، والتي تشبه البلاستيك المحترق، و تعتبر هذه الرائحة مؤشر قوي يدل على خلل في تيل الفرامل، أو ربما تنتج عن مشكلات الإطار.

 

3- مشكلات فلتر البنزين

من الطبيعي أن تشم رائحة البنزين عند تزويد سيارتك بالوقود، ولكن على عكس ذلك عندما تشم هذه الرائحة باستمرار، وفي حالة ملاحظتها بشكل دائم، فمن الضروري أن تقوم بمراجعة آخر موعد قمت به بصيانة فلتر البنزين.

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