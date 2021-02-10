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تقديم الخدمات الطبية.. الصحة: توفير قوافل طبية مستمرة في القرى والمراكز

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:55 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك خطة لتطوير العنصر البشري عن طريق التدريب على مستوى عالٍ وتوفير السكن الخاص لهم، وذلك في إطار تطوير وتأهيل المراكز والوحدات الصحية.

وأكد "مجاهد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزيرة الصحة درست توفير قوافل طبية مستمرة في القرى والمراكز، من أجل تقديم كافة الخدمات الطبية والتخصصات.

وتابع وزيرة الصحة طالبت بإنشاء غرفة عمليات مركزية تضم كافة الوزارات المعنية، من أجل متابعة كافة المنشآت الطبية المستهدفة.

واختتم "وزارة الصحة تستهدف رفع كفاءة تلك المراكز والوحدات داخل القرى إضافةً إلى تطوير المستشفيات المركزية أيضا داخل تلك المحافظات والقرى".

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