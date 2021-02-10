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بالوثائق.. أحمد موسى: بلاغ للنائب العام يثبت تورط أعضاء حزب الوفد المفصولين في مؤامرة كبيرة ..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:36 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة أعادت حزب الوفد إلى مكانته ووضعه الطبيعي.  

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سوف يتم إبلاغ النائب العام بكل الوقائع التي تؤكد ضخ أموال مشبوهة داخل حزب الوفد وبث شائعات.

وتابع «أعتقد خلال ساعات سيتم تقديم بلاغ موثق بالفيديوهات ومستندات ووثائق تثبت ما تحدث عنه رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأوراق والمستندات تدل على أن هناك جرائم جنائية اُرتكبت وهدفها إسقاط حزب الوفد، موضحا أنه يتم إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات لإبلاغ النائب العام كجهة تحقيق عن وقائع جنائية تخرج عن الدائرة السياسية والحزبية.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، "كانت هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد حزب الوفد لبث الشائعات وتم ضخ أموال مشبوهة"، منوها بأن هناك فيديوهات لعناصر ظهرت على قنوات معادية للدولة من قلب حزب الوفد، معقبا «شوفت فيديوهات ناس طالعين من مقر حزب الوفد على قنوات الإخوان».

وأكمل «أنا شوفت فيديوهات وسمعت فيديوهات بيتكلموا على أمور خاصة بالحزب ومسئولين في البلد»، مشيرا إلى أنه «هعرض الفيديوهات بس في وقت معين».

وأكد «أساند قرارات حزب الوفد لإنقاذ الحزب من المؤامرة»، متابعا «مؤامرة كبيرة كانت تحاك ضد حزب الوفد.. سمعت من مسئولين كبار في حزب الوفد عن الحكاية كلها»، مختتما «مش ممكن حد يتخيل عن الذي كان يحاك ويترتب لحزب الوفد».

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