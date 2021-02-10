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الحكومة: تطوير 51 مركزا في المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:31 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم حاليا التعرف على الاحتياجات التي تحتاج إليها كل قرية في محافظات الجمهورية؛ تمهيدًا لتنفيذ مبادرة تطوير القرى.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه سيتم تطوير 51 مركزا على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى.

وتابع نادر سعد "نستهدف تطوير 175 مركزا على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات".

وفي سياق آخر قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي تفيد الدولة وتخفف عبء استيراد كميات كبيرة من المواد البترولية كما يتم الحفاظ على البيئة بشكل أكبر.

وتابع نادر سعد "صاحب السيارة المتهالكة سوف يحصل على حوافز ومنها توفير نصف سعر تفويل السيارة العاملة بالغاز الطبيعي  وهناك حافز يحصل عليه كل صاحبة سيارة متقادمة وهو الحافز الأخضر ويعتبر نسبة من قيمة السيارة الجديدة ومنها 10% بحد اقصى 22 ألف جنيه لأصحاب السيارات الملاكي".

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