بالأرقام.. ماذا قدمت مبادرة «حياة كريمة» للأسر الفقيرة والمحرومة

تعد مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمثابة بريق أمل إلي الكثير من الأسر المصرية، لتوفير حياة أفضل لهم، ومستوى معيشي يليق بالمواطن المصري كما يريد الرئيس.





فقد انطلقت المبادرة في 2 يناير عام 2019 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة الفئات الأكثر احتياجا في كل قرية مصرية، حيث قامت ببناء بيوت للفئات الأولى للرعاية، وتشطيبها علي أعلي مستوي ليعيشوا حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلي الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة حيث بلغ إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية التابعة للمبادرة إلي ما يقرب من 115.331 مواطن.





بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي قدمتها المبادرة من توصيل مياه، وصرف صحي، والتي بلغت 8,4 ألف وصلة مياه شرب و6,3 ألف وصلة صرف صحي و11 ألف تركيب سقف و9,5 منزل تم رفع كفاءته، كذلك تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تم تقديمها فى المرحلة الأولى للمبادرة لعدد 186,525 أسرة فقيرة ومحرومة.