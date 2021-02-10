باحثة: محمد علي فكر في هدم الهرم الأكبر ونقل الحجارة لصناعة القناطر

أكدت مي سعيد، الكاتبة والباحثة والمرشدة السياحية، أن مصر واجهت مخاطر كبيرة من تفكير بعض الأمراء والملوك في هدم بعض الأثار، وإن هناك آثار هُدمت في زمن هارون الرشيد، مؤكدة أن محمد علي طالب بهدم الهرم الأكبر لنقل الحجارة لصناعة القناطر، إلا أن تكلفة نقل الحجارة السبب في عدم اكتمال الهدم.





وأشارت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تجاهل الأفكار السلفية والمتطرفة للأثر قل في الفترة الأخيرة، وإن كان هناك أفكار بأن هذه الآثار جزء من الأصنام.





وأضافت المرشدة السياحية، أن القاهرة التاريخية تضم 5 مناطق أولها منطقة الفسطاط ثم منطقة ابن طولون والقلعة ومنطقة السلطان حسن والقاهرة الفاطمية والجبانات الأثرية، موضحة أن هذه المناطق زادت وشملت المناطق المحيطة بها باعتبارها حرم المنطقة يجب الحفاظ عليها.



