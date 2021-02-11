أبرز ما جاء في بودكاست إليسا: والدي لم يقمعني.. وأنا الأكثر تعرضا للهجوم

طرح تطبيق انغامي اولى حلقات بودكاست للفنانة اللبنانية اليسا تحمل عنوان " هيدي انا" ضمن سلسلة حلقات مسجلة تكشف عن جوانب مختلفة في حياة ملكة الاحساس.





وابرز ما قالت اليسا خلال الحلقة ان نشأتها في مدرسة داخلية متشددة صنعت منها انسانة قوية وصادقة ولا تخشى قول الحقيقة حتى وان تعرضت لموقف محرج وروت انها في طفولتها عندما اعترفت للمعلمة انها فعلت شيئا خطأ لم تعاقبها واحترمت صراحتها.





كما أكدت اليسا ان تربيتها لم تكن صارمة ولم يحاول والدها قمعها بل كان يستخدم معها اسلوب اللين في التوجيه والتربية، ويدعمها بشكل كبير عندما تتعرض للانتقادات.





واضافت اليسا انها من اكثر الفنانات اللاتي تعرضن للهجوم في بداية مشوارها الفني خاصة بسبب كليب بدي دوب، مشيرة الى انها تحترم حدود حريتها ولا تتخطاها.





واشارت اليسا الى ان لقبت بـ ملكة الاحساس لانها استطاعت ان توصل احساسها لجمهورها من خلال الاغاني مصرحة : "عرفت كيف أوظف مشاعري عندما نضجت".



