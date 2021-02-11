ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبرز ما جاء في بودكاست إليسا: والدي لم يقمعني.. وأنا الأكثر تعرضا للهجوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:00 ص
اليسا
اليسا
Advertisements
شروق ابراهيم
طرح تطبيق انغامي اولى حلقات بودكاست للفنانة اللبنانية اليسا تحمل عنوان " هيدي انا" ضمن سلسلة حلقات مسجلة تكشف عن جوانب مختلفة في حياة ملكة الاحساس. 

وابرز ما قالت اليسا خلال الحلقة ان نشأتها في مدرسة داخلية متشددة صنعت منها انسانة قوية وصادقة ولا تخشى قول الحقيقة حتى وان تعرضت لموقف محرج وروت انها في طفولتها عندما اعترفت للمعلمة انها فعلت شيئا خطأ لم تعاقبها واحترمت صراحتها. 

كما أكدت اليسا ان تربيتها لم تكن صارمة ولم يحاول والدها قمعها بل كان يستخدم معها اسلوب اللين في التوجيه والتربية، ويدعمها بشكل كبير عندما تتعرض للانتقادات. 

واضافت اليسا انها من اكثر الفنانات اللاتي تعرضن للهجوم في بداية مشوارها الفني خاصة بسبب كليب بدي دوب، مشيرة الى انها تحترم حدود حريتها ولا تتخطاها.

واشارت اليسا الى ان لقبت بـ ملكة الاحساس لانها استطاعت ان توصل احساسها لجمهورها من خلال الاغاني مصرحة : "عرفت كيف أوظف مشاعري عندما نضجت".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة منزلية تشعل خلافا بين زوجين .. هذا ما اكتشفه الزوج

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

تحت التخدير.. طبيبة بيطرية تجري جراحة لـ سمكة ذهبية لعلاج فكها المكسور.. شاهد