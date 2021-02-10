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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. مفاجأة عن بسمة الكويتية المرتدة عن الإسلام.. وروسيا تستعد لتصنيع لقاح سبوتنيك V في مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:50 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:


أعلن السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لمساعدة مصر على تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" محليًا، بالإضافة إلى توريد ملايين الجرعات إلى القاهرة.


أكد مصدر أمني لصحيفة "الأنباء الكويتية" أن ما تم ذكره بشأن ادعاء فتاة تدعى ابتسام مهدي المعروفة بـ "الفنانة بسمة" بأنها مواطنة كويتية ليس صحيحا.


أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على استخدام القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. 


أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، فرض إجراءات عقابية للرد على الانقلاب الذي نفذه الجيش في ميانمار، ضد رئيسة الحكومة، أونج سان سو كي.


غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية السابق دكتور أنور قرقاش علي قرار خروجه من الحكومة الإماراتية قائلا : ‏أحمدالله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز. 


أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الوقوف إلى جانب السعودية باعتبارها حليف، وذلك عقب الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي. 


أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا بشأن الحادث الذي استهداف مطار أبها الدولي معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. 


حذرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا من أن السواحل من الممكن أن تشهد تيارات قوية وغير عادية "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.7 درجة بالقرب من كاليدونيا الجديدة.
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