أبيض x أبيض .. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة شتوية .. شاهد





وخطفت رضوى الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة شتوية أنيقة من أختيار الإستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع بلوفر بنفس اللون و نسقت معهما معطف طويل باللون الأبيض أيضا.





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وأنتعلت رضوي الشربيني بوت قصير باللون الأبض، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلاة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مني إسماعيل مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع مما منحها مظهرا مميزا.











