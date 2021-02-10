شابان يخصصان سيارتيهما لنقل مرضى السلطان بالمجان.. التفاصيل

تناول برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، قصة شابان يخصصان سيارتيهما لنقل مرضى السلطان بالمجان.





من جهته، كشف محمود مجدي أحد مؤسسي مبادرة توصيل مرضى السرطان مجانا، تفاصيل المبادرة التي أطلقها خلال الفترة الأخيرة.

وقال مجدي، إن: "الفكرة بدأت نشرت بوست على الفيس بوك، وكتبت رقم هاتفي، والحمدلله ربنا وفقني على فعل الخير، وأعمل من الساعة 2 ظهر حتى أخر اليوم على المبادرة وفي الصباح أخي يعمل".





وأكد أنه بالفعل تم توصيل أكثر من شخص وكلها أمور لا نريد منها أي شكر أو أجر وكله بالمجان.





وقال هدرا حنا، أحد مؤسسي مبادرة توصيل مرضى السرطان مجانا، إنه أقوم بعمل توصيلات بشكل يومي لمرضى السرطان، مضيفا أنه أقوم بعمل هذا الأمر في أوقات غير عملي.





ودعا حنا، الشباب المشاركة في هذا المبادرة، وكونها تأتي في إطار العمل المجتمعي.