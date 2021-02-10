مشهد هز قلبي وأنا ضعيف أمامها.. أسامة الأزهري يروي موقفا له مع قطة

كشف الشيخ أسامة الأزهري، عن تفاصيل صورة تجمعه بـ قطة أثناء أحد الدروس الدينية.





وقال أسامة الأزهري، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "في إحدى المرات كنت في الجامع الأزهر، وكان لي شرف إلقاء الدرس، وبدأت الدرس وكان في الصباح الباكر".





وأضاف أسامة الأزهري "فوجئت بدخول القطة إلى المسجد، وبدأت في الاقتراب بالتدريج لي، وتوقفت عن الدرس وبدأت بالتأمل فيها، وقفزت القطة وجلست بجواري ثم صعدت على الكرسي، وأتت إلى مستوى رأسي واقتربت مني كثيرا، وكنت مذهولا".





وتابع أسامة الأزهري "هذا المشهد هز قلبي بشدة، وأنا ضيف أمام القطط لشدة حبي لها، وأشعر أن لديّ لها عاطفة خاصة".