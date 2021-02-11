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توك شو

ولدت بدون يدين.. ندا علام تقهر المستحيل وترسم ريهام سعيد بقدميها في أقل من دقيقتين.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:03 ص
ندي علام
ندي علام
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إبراهيم القادري
قصة إنسانية مؤثرة عرضها برنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، للخريجة الجامعية "ندا علام" الحاصلة على شهادة جامعية من آداب المنوفية، ورغم فقدان ذراعيها، إلا أنها تمتلك موهبة كبيرة في الرسم.

وخلال الحوار تمكنت "ندا"  من رسم ملامح عيني وحواجب وأنف الإعلامية ريهام سعيد في أقل من دقيقتين بدقة شديدة.

وتحدثت ندا خلال حوارها عن موهبتها ، مشيرة إلى أنها اكتشفت موهبتها في الرسم بالقلم الرصاص لكن بطريقة مغايرة عن غيرها من الرسامين، موضحة أنها: "ولدت بلا يدين، ولا تستطيع السير على قدميها، وتستخدم كرسي متحرك، الأمر الذي حفز قدماها على ترجمة موهبتها في الرسم".

وأشارت إلى أنها بدأت الرسم في المرحلة الابتدائية، وحينها لم يصدق أحد أن فتاة في مثل ظروفها يمكنها تصوير المعالم الطبيعية على لوح وتتقنه بالأبيض والأسود.
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