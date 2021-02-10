برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل.. مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية توضح تفاصيله

كشفت الدكتورة أماني زكي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية، تفاصيل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل وتقديم تابلت لكل رائدة ريفية، مؤكدة أن المستهدف 80 ألف سيدة.





وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعميمه على كل القرى في المحافظات المختلفة، مضيفة : بدأنا بأسر حياة كريمة.





وأكدت أنه تم تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين للوزارة، في إطار هذا البرنامج الوطني، متابعة أنها تبدأ منذ الحمل وحتى اتمام الطفل عامين.





وأكملت أنه يتم التركيز من خلال تلك الرسائل على تغذية الطفل جيدا، وأن يكون إدراكه سليم، والالتزام بالتطعيمات لكلا من الأم والطفل، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 شهور الأولى.