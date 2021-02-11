المتعافى من كورونا مُعرض للإصابة بمرض مستمر.. تفاصيل

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا يرصد أن المعاناة تستمر حتى بعد التعافي من فيروس كورونا المُميت، حيث إن هناك آثارا طويلة الأمد على المصابين بالفيروس.





وأضاف التقرير: "رغم أن المعلومات الموجودة حول هذه الحالة غير كافية؛ إلا أنها حقيقية، حيث ثبت أن المتعافين من كورونا يعانون من أمراض عديدة منها: الإرهاق ومشاكل قلبية وعصبية".





وأشار التقرير، إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن مصاب كورونا من كل 10 مصابين، قد يعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة، وهذا يعني أن ملايين معرضون للإصابة بمرض مستمر.





ونوه التقرير، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قال: "إنه مع تحول الاهتمام إلى حملات التلقيح، لا ينبغي إهمال كورونا طويل الأمد ".



