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المتعافى من كورونا مُعرض للإصابة بمرض مستمر.. تفاصيل

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى رأفت
عرضت فضائية "العربية" تقريرًا يرصد أن المعاناة تستمر حتى بعد التعافي من فيروس كورونا المُميت، حيث إن هناك آثارا طويلة الأمد على المصابين بالفيروس.

وأضاف التقرير: "رغم أن المعلومات الموجودة حول هذه الحالة غير كافية؛ إلا أنها حقيقية، حيث ثبت أن المتعافين من كورونا يعانون من أمراض عديدة منها: الإرهاق ومشاكل قلبية وعصبية".

وأشار التقرير، إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن مصاب كورونا من كل 10 مصابين، قد يعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة، وهذا يعني أن ملايين معرضون للإصابة بمرض مستمر.

ونوه التقرير، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قال: "إنه مع تحول الاهتمام إلى حملات التلقيح، لا ينبغي إهمال كورونا طويل الأمد ".

مضيفًا أن طبيبة بريطانية حذرت من أن كوفيد طويل الأمد يمكن أن يصبح جائحة فوق الجائحة، مضيفة أن المتعافين من كورونا يفقدون وظائفهم وعلاقاتهم بسبب أعراض ما بعد التعافي.
 
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