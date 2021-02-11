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توك شو

ريهام سعيد تحاول الرسم بقدميها وتوجه رسالة ملهمة للمشاهدين.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:02 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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إبراهيم القادري
وجه الإعلامية ريهام سعيد رسالة ملهمة للمواطنين قائلة" عيب علينا اننا نكون بكامل صحتنا ولا نذهب للمشي ساعة في النادي "، لافتة الى أنه من المخجل ان يكون هناك اشخاص لا يريدون الكتابة أو التعلم، وهناك اشخاص لا يمتلكون شيئا ويحاولون تحقيق إنجازات .

وأضافت ريهام سعيد خلال برنامجها " صبايا الخير" المذاع علي قناه " النهار " ، عندما يبتلي " الله" شخص بشيء؛ يعطيه الحل، مثل الفتاة التي رأيناها ترسم بدون يدين، ولديها تفاؤل وعزيمة كبيرة جدا للوصول إلى نجاحها وطموحاتها .

وأوضحت ريهام سعيد ، أنني حاولت ان اقوم بالرسم بقدمي مثلما هي فعلت ولم استطع ان امسك بالقلم، وليس الرسم، مؤكدة أنني بالمحاولة الصعبة؛ حاولت الامساك بالقلم، وهذا عن طريق التدريب .
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