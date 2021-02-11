ريهام سعيد تحاول الرسم بقدميها وتوجه رسالة ملهمة للمشاهدين.. فيديو

، وهناك اشخاص لا يمتلكون شيئا ويحاولون تحقيق إنجازات . وجه الإعلامية ريهام سعيد رسالة ملهمة للمواطنين قائلة" عيب علينا اننا نكون بكامل صحتنا ولا نذهب للمشي ساعة في النادي "، لافتة الى أنه من المخجل ان يكون هناك اشخاص لا يريدون الكتابة أو التعلم





وأضافت ريهام سعيد خلال برنامجها " صبايا الخير" المذاع علي قناه " النهار " ، عندما يبتلي " الله" شخص بشيء؛ يعطيه الحل ، مثل الفتاة التي رأيناها ترسم بدون يدين ، ولديها تفاؤل وعزيمة كبيرة جدا للوصول إلى نجاحها وطموحاتها .



