نقاش ساخن بين الشاعر أحمد سويلم وعضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب.. فيديو

قال الشاعر أحمد سويلم، عضو اتحاد الكتاب، أن لجنة القيد أحالت أعمال الشاعر مصطفى أبو زيد لأحد الشعراء لمراجعة الديوان وإعطاءه الموافقة على أعماله، وتمت الموافقة على العضوية، وبالتالي وافقت اللجنة وحصل الشاعر المذكور على كارنيه النقابة.





وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن، أنه فوجئ بتحويله للجنة تأديبية، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي تحقيق معه حتى الآن، وأن السبب في ذلك هو كشفه للخطأ الذي حدث من قبل الاتحاد.





وتابع من حقنا انتقاد النقابة التي ننتمي إليها، لكن رئيس الاتحاد الحالي اعتبر هذه الانتقادات إهانة شخصية له، والأغلبية على ولاء شديد لرئيس الاتحاد.





فيما قال سيد حسن، عضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب، أنه يحترم جميع أعضاء الجمعية العمومية وفي مقدمتهم الشاعر أحمد سويلم، لكن ما تم هو أن أحمد سويلم و7 أخرون من الاعضاء حولوا إلى لجنة تحقيق منذ أكثر من 3 أشهر، وأرسلت إليهم دعوات للتحقيق، ولم يحضروا، بتهم مختلفة من بينها نشر ميزانيات مزورة على صفحات الأهرام ومجلة صباح الخير، وأمور أخرى من هذا القبيل ليس له علاقة على الإطلاق بما نحن بصدده الآن.





وتابع حسن أن السرقة الأدبية موضوع مختلق من ألفه إلى الياء، مشيرا إلى أن الديوان المشار إليه لم يكن بين الدواوين الثلاثة التي قدمت إلى لجنة القيد، كما قال الشاعر أحمد سويلم لأعضاء الاتحاد: "إذا كان لديهم ذرة من الشرف عليهم أن يستقيلوا".





ورد الشاعر أحمد سويلم على اتهام عضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب، قائلا: إنه لم يصله أي خطاب للتحقيق، وأن أي شخص يتقدم للاتحاد يكون بجميع أعماله، لافتًا إلى أن المشكلة هي أن الشخص سارق عدد من القصائد من شعراء أخرين.