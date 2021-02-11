نقاش ساخن بين الشاعر أحمد سويلم وعضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب.. فيديو

قال الشاعر أحمد سويلم، عضو اتحاد الكتاب، أن لجنة القيد أحالت أعمال الشاعر مصطفى أبو زيد لأحد الشعراء لمراجعة الديوان وإعطاءه الموافقة على أعماله، وتمت الموافقة على العضوية، وبالتالي وافقت اللجنة وحصل الشاعر المذكور على كارنيه النقابة.
وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن، أنه فوجئ بتحويله للجنة تأديبية، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي تحقيق معه حتى الآن، وأن السبب في ذلك هو كشفه للخطأ الذي حدث من قبل الاتحاد.
وتابع من حقنا انتقاد النقابة التي ننتمي إليها، لكن رئيس الاتحاد الحالي اعتبر هذه الانتقادات إهانة شخصية له، والأغلبية على ولاء شديد لرئيس الاتحاد.
فيما قال سيد حسن، عضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب، أنه يحترم جميع أعضاء الجمعية العمومية وفي مقدمتهم الشاعر أحمد سويلم، لكن ما تم هو أن أحمد سويلم و7 أخرون من الاعضاء حولوا إلى لجنة تحقيق منذ أكثر من 3 أشهر، وأرسلت إليهم دعوات للتحقيق، ولم يحضروا، بتهم مختلفة من بينها نشر ميزانيات مزورة على صفحات الأهرام ومجلة صباح الخير، وأمور أخرى من هذا القبيل ليس له علاقة على الإطلاق بما نحن بصدده الآن.
وتابع حسن أن السرقة الأدبية موضوع مختلق من ألفه إلى الياء، مشيرا إلى أن الديوان المشار إليه لم يكن بين الدواوين الثلاثة التي قدمت إلى لجنة القيد، كما قال الشاعر أحمد سويلم لأعضاء الاتحاد: "إذا كان لديهم ذرة من الشرف عليهم أن يستقيلوا".
ورد الشاعر أحمد سويلم على اتهام عضو هيئة مكتب اتحاد الكتاب، قائلا: إنه لم يصله أي خطاب للتحقيق، وأن أي شخص يتقدم للاتحاد يكون بجميع أعماله، لافتًا إلى أن المشكلة هي أن الشخص سارق عدد من القصائد من شعراء أخرين.