بينها التعهد بقبول نتيجة الانتخابات .. أبرز مخرجات الحوار الفلسطيني في القاهرة

انتهي اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم في القاهرة بعد يومين من الحوار بين ١٤ فصيلًا تمت دعواتهم من السلطات المصرية تمهيدًا لأرضية توافقية لإجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة وجاءت ابرز المخرجات وفقًا لتقرير قناة الغد فيما يلي:





-تشكيل محكمة انتخابات توافقية.





-عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعدها.





-تشكيل لجنة توافقية لمعالجة آثار الانقسام.





-ضرورة وجود حيادية من جانب الاجهزة الامنية فى الضفة وغزة.





-تعهد الفصائل باحترام وقبول نتائج الانتخابات.





-واشار البيان أيضًا إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.





-إسناد مسئولية تأمين الانتخابات إلى الشرطة الفلسطينية.





وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقًا من كوننا حركة تحرر وطنى.



