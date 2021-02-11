بسبب قطة.. أسامة الأزهري يدخل في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو

دخل الشيخ أسامة الازهري، في نوبة ضحك على الهواء بسبب مشهد جمعه مع قطة في أحد الدروس الدينية .





وفاجأ الإعلامي رامي رضوان، الشيخ أسامة الأزهري بعرض مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعت مستشار الرئيس للشؤون الدينية مع قطط أكثر من مرة، مما تسبب في ضحك الأزهري على الهواء





وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في احد المرات كنت في الجامع الأزهر وكان لي شرف إلقاء الدرس وبدأت الدرس وكان في الصباح الباكر ".





وأضاف أسامة الأزهري:" فوجئت بدخول القطة إلى المسجد وبدأت في الاقتراب بالتدريج لي وتوقفت عن الدرس وبدات بالتأمل فيها، وقفزت القطة وجلست بجواري ثم صعدت على الكرسي وأتت إلى مستوى رأسي واقتربت مني كثيرا، وكنت مندهشا ".





وتابع أسامة الأزهري:" هذا المشهد هز قلبي بشدة وأنا ضيف امام القطط لشدة حبي لها واشعر لها بعاطفة خاصة ".